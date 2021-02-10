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4 خطوات لتسجيل المولود إلكترونيًّا عبر "أبشر"

Time منذ ساعة
Views 1710
4 خطوات لتسجيل المولود إلكترونيًّا عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًّا عبر منصة " أبشر "، دون الحاجة إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية؛ حيث سيتم تسليم شهادة الميلاد من خلال البريد.

وأضافت:" مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر، يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا ".

وأشارت إلى خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر، التي جاءت كالآتي: تسجيل الدخول في حسابك في " أبشر "، اختيار خدمات من تبويب خدماتي،  الأحوال المدنية، خدمة تسجيل المواليد.

Time واتساب
الأحوال المدنية
ابشر

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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