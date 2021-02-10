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الشؤون الإسلامية: إغلاق 10 مساجد اليوم بعد وفاة مؤذن بوادي الدواسر 

Time منذ ساعتين
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الشؤون الإسلامية: إغلاق 10 مساجد اليوم بعد وفاة مؤذن بوادي الدواسر 

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة ‎كورونا؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر.

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 306 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 362,368 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي ليصل إجمالي الوفيات إلى 6415 حالة.

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كورونا
المساجد

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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