هنريكي يتسبب في أزمة للاتحاد بالديربي

نواف السالم (صدى):
تعرض نادي الاتحاد لأزمة بسبب تجدد آلام الإصابة لمحترفه البرازيلي برونو هنريكي خلال تدريبات الفريق الجماعية استعداداً لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستجمع الفريقين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ويفقد الاتحاد خدمات محترفه البرازيلي هنريكي لقرابة الشهرين قبل العودة للمشاركة مع الفريق، حيث حزم اللاعب حقائبه تأهباً للمغادرة إلى بلاده للخضوع لعملية جراحية في مشط القدم بعد تعرضه لكسر إجهادي.
وكان نادي الاتحاد أوضح أن الجهاز الطبي في الفريق الأول قرر إجراء عملية جراحية للاعب هنريكي في مشط القدم، مشيراً إلى خضوع اللاعب منذ إصابته للإجراء الطبي العلاجي التدريجي في التعامل مع هذا النوع من الإصابات بناء على مدى الاستجابة والتي على ضوئها تم التوجه إلى التدخل الجراحي.