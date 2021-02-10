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«الانضباط» تُغرم رئيس الفتح ألف ريال

Time منذ ساعتين
Views 1683
«الانضباط» تُغرم رئيس الفتح ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق،، فرض غرامة على رئيس نادي الفتح سعد العفالق ، قدرها ألف ريال؛ بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة.

وذكرت لجنة الانضباط، أن معاقبة رئيس نادي الفتح، تأتي بسبب مخالفة لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، بالامتناع عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة النموذجي أمام الاتحاد.

كما قررت لجنة الانضباط، تغريم ثنائي فريق العين: محمد عبدالحميد، وعيد القحطاني، ألف ريال على كل لاعب؛ بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة خلال مباراة أبناء الباحة أمام الاتفاق، في المباراة التي حسمها أبناء الباحة بهدف نظيف، لحساب الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

Time واتساب
لجنة الانضباط
نادي الفتح
رئيس نادري الفتح

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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