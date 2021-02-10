«الانضباط» تُغرم رئيس الفتح ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق،، فرض غرامة على رئيس نادي الفتح سعد العفالق ، قدرها ألف ريال؛ بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة.
وذكرت لجنة الانضباط، أن معاقبة رئيس نادي الفتح، تأتي بسبب مخالفة لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، بالامتناع عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة النموذجي أمام الاتحاد.
كما قررت لجنة الانضباط، تغريم ثنائي فريق العين: محمد عبدالحميد، وعيد القحطاني، ألف ريال على كل لاعب؛ بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة خلال مباراة أبناء الباحة أمام الاتفاق، في المباراة التي حسمها أبناء الباحة بهدف نظيف، لحساب الجولة الـ17 من دوري المحترفين.