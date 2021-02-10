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شاهد.. صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية في مطار أبها

Time منذ 3 ساعات
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شاهد.. صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية في مطار أبها

أبها (صدى):
انتشرت صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية على أرض مطار ‎أبها الدولي.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تمكنت من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكشفت قوات التحالف، عن اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها، لافتة إلى أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

وأكد ‏التحالف العربي، أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

Time واتساب
الحوثيين
مطار أبها
استهداف
طائرة مدنية

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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