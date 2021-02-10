البرتغاليون: غوميز عاش أكثر الأيام تميزا في مسيرته أمس

ماجد محمد (صدى):
جذب محترف نادي الهلال، بافتيمبي غوميز، اهتمام البرتغاليين، بعد إحرازه 4 أهداف في فوز فريقه 5 ـ 0 على العين في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في دوري المحترفين.
وذكرت قناة “tvi24” البرتغالية “بافتيمبي غوميز عاش أكثر الأيام تميزًا في مسيرته أمس الثلاثاء، بعد إحرازه 4 أهداف في فوز فريقه 5 ـ 0 على العين. المثير للفضول، هو أنه بالإضافة إلى السوبر هاتريك، فإن مهاجم الهلال سجل ثلاثة أهداف كانت جميعها من ركلات جزاء”.
وأضافت “سالم الدوسري سجل الهدف الخامس لفريقه، الهلال هو الفريق السابق الذي تولى تدريبه خورخي جيسوس، ويلعب في صفوفه أيضًا البيروفي أندريه كاريلو لاعب سبورتنج وبنفيكا السابق”.