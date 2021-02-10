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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1335
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن الطقس يكون مستقرا بوجه عام وتنشط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياح

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
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الله المستعان

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