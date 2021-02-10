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بالفيديو.. قصة حالة مسن مصاب بكورونا بسبب نجله بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة حالة مسن مصاب بكورونا بسبب نجله بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
حذر المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء من تحول الأفراد لنقاط حمراء والتي ترمز إلى العدوى .

وأكد الدكتور نوفل الجريان أنه ثبت أن الشخص الواحد المصاب يعدي 4 أشخاص وتبدأ العدوى بعشرات ثم تصعد لمئات المصابين دون أن تلتقي المجموعة الرابعة من المصابين بالمجموعة الأولى التي تضم المصاب الرئيسي .

وكشف الدكتور نوفل الجريان عن قصة حالة لمواطن مسن في المجموعة الرابعة نقل له ابنه العدوى وهو يرقد الآن في العناية المركزة دون أن يكون مختلط بالمصاب الرئيسي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لحماية الوطن والأقربين .

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كورونا
عدوى كورونا

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
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الله المستعان

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