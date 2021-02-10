بالفيديو.. قصة حالة مسن مصاب بكورونا بسبب نجله بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
حذر المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء من تحول الأفراد لنقاط حمراء والتي ترمز إلى العدوى .
وأكد الدكتور نوفل الجريان أنه ثبت أن الشخص الواحد المصاب يعدي 4 أشخاص وتبدأ العدوى بعشرات ثم تصعد لمئات المصابين دون أن تلتقي المجموعة الرابعة من المصابين بالمجموعة الأولى التي تضم المصاب الرئيسي .
وكشف الدكتور نوفل الجريان عن قصة حالة لمواطن مسن في المجموعة الرابعة نقل له ابنه العدوى وهو يرقد الآن في العناية المركزة دون أن يكون مختلط بالمصاب الرئيسي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لحماية الوطن والأقربين .