معاناة زوج بجدة: حماتي تحرض زوجتي على تبديد أموالي!

جدة (صدى):
في واقعة مثيرة للجدل ، اضطر رجل في محافظة جدة للجوء إلى استشاري علاقات أسرية بعدما اكتشف أن حماته تحرض زوجته على تبديد أمواله .
وأكد الرجل المصدوم أنه سمع محادثة بين حماته وزوجته في الجوال حيث كانت تحرض الأم ابنتها على تبديد أموال الرجل كي لا يفكر في الزواج عليها .
وقال الرجل أنه حاول تغيير سلوك زوجه وأفكارها المسمومة بالتعاون مع استشاري العلاقات الأسرية إلا أنها ظلت متمسكة بها ما دفعه للتفكير في رفع دعوى تخبيب ، وفقاً لـ "الوطن " .
من جانبه ، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد السنوسي أن مثل هذه القضية لا تعد تخبيب والتخبيب هو أن يرفع الرجل قضية على رجل آخر يحاول أن يوقع بينه وبين زوجته كي يتزوجها وعقوبته السجن أو الجلد ألف جلدة .
وأضاف أن مثل هذه الحالات يتم علاجها بالتفاهم وبالتعاون مع استشاريين العلاقات الأسرية وإذا لم يتم التوصل لحل يتم الطلاق .