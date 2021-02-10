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القبض على مواطن و10 مقيمين مخالفين لارتكاب جرائم سرقة ونشل بالرياض

Time منذ ساعتين
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القبض على مواطن و10 مقيمين مخالفين لارتكاب جرائم سرقة ونشل بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء من ، القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والنشل والسلب.

ومن جانبه ، صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة والنشل والسلب.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض
شرطة منطقة الرياض
النيابة العامة
لمكافحة جرائم الاعتداء

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
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الله المستعان

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