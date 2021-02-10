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"الجوازات" توضح خطوات تفعيل خدمة " تواصل "

Time منذ ساعتين
Views 1683
"الجوازات" توضح خطوات تفعيل خدمة " تواصل "

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء خطوات تفعيل خدمة " تواصل " المتاحة عبر بوابة مقيم الإلكترونية .

ويجب اتباع الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول إلى بوابة الدخول .

2- في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات .

3- تظهر البيانات الرئيسية آلياً إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب .

4- تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات .

5- لمعرفة حالة الطلب انقر على زر التواصل .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من التواصل مع المختصين في الجوازات لإنهاء معاملاتهم ، ومعالجة أي ملاحظات .

Time واتساب
المديرية العامة للجوازات
الجوازات
خدمة تواصل
بوابة مقيم

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
fares
الله المستعان

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