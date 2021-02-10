"الجوازات" توضح خطوات تفعيل خدمة " تواصل "

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء خطوات تفعيل خدمة " تواصل " المتاحة عبر بوابة مقيم الإلكترونية .
ويجب اتباع الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول إلى بوابة الدخول .
2- في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات .
3- تظهر البيانات الرئيسية آلياً إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب .
4- تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات .
5- لمعرفة حالة الطلب انقر على زر التواصل .
الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من التواصل مع المختصين في الجوازات لإنهاء معاملاتهم ، ومعالجة أي ملاحظات .