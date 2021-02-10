وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة السنبلة، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال المحاسبة لحملة البكالوريوس، للعمل في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدقق داخلي أول (Senior Internal Auditor): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، الهدف من الوظيفة (تساعد في تنفيذ مشاريع التدقيق المالي والتشغيلي ، ويجب أن تلتزم بالمعايير الأخلاقية المهنية للشركة. يعمل تحت إشراف محدود مع مجال عرض عادل للمبادرة والحكم المستقل).
وأضافت أنها تحتاج إلى: مساعد مدير المالية (Assistant Manager, Finance): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمُحلل ائتماني، الهدف من الوظيفة (لإجراء التحليل المالي وتقديم التوصيات المناسبة للتخفيف من مخاطر الائتمان، وتقديم تحليل ائتماني مستقل ، والحفاظ على الجودة الائتمانية الإجمالية للمحفظة، والمساعدة في تنفيذ الإطار العام لإدارة مخاطر الشركة (السياسات والإجراءات والمنهجيات)، وتقييم المخاطر ، بشكل أساسي في مجال مخاطر الائتمان، وإعداد تقارير شهرية عن إدارة مخاطر الائتمان).
وأشارت الشركة، إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف) قبل التقديم على الوظيفة:
1- مدقق داخلي أول: هنا
2- مساعد مدير المالية: هنا