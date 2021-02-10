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بالفيديو.. متحدثة التعليم: الترقيات شملت الإداريين والإداريات لتحقيق العدالة بين المتقدمين

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. متحدثة التعليم: الترقيات شملت الإداريين والإداريات لتحقيق العدالة بين المتقدمين

الرياض (صدى):
أكدت ابتسام الشهري متحدثة وزارة التعليم أن الترقيات الجديدة شملت الإداريين والإداريات بديوان الوزارة ومكاتب التعليم والمدارس لتحقيق العدالة بين المتقدمين وعملت الوزارة على بناء منظومة إلكترونية للترقيات

وقالت ابتسام الشهري في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية " أنه تم نشكيل لجان تحت إشراف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وعملت بشكل دقيق في استقبال الطلبات وفحصها والحوكمة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية .

وأكدت ابتسام الشهري أن الوزارة عملت على تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة إلكترونية ، مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية للترقيات لتحسين الوضع الوظيفي للإداريين والإداريات بإستمرار .

Time واتساب
وزارة التعليم
الترقيات
الدكتور حمد آل الشيخ
ابتسام الشهري

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
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الله المستعان

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