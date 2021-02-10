مسؤول أمريكي: قد يحتاج الناس إلى أخذ لقاح كورونا سنويًا

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون آند جونسون" (J&J)، أليكس جورسكي، أمس الثلاثاء، أن التحور السريع لفيروس كورونا، قد يجعل الناس يحتاجون إلى التطعيم ضد الإصابة بالفيروس سنويًّا على مدى السنوات العديدة القادمة؛ ليصبح "مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية".
وقال جورسكي: "في كل مرة يتحور فيها، يكون الأمر أشبه بنغمة اتصال جديد على الهاتف، إذا جاز التعبير؛ حيث يمكننا رؤية متغير أو سلالة أخرى"، لافتًا إلى أن أي طفرة أخرى "يمكن أن يكون لها تأثير على قدرتنا على صد الأجسام المضادة".
وأوضحت شركة "جونسون أند جونسون" الأسبوع الماضي، إنها طلبت من السلطات الصحية في الولايات المتحدة الإذن بجرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، كما أنها ستتقدم بطلب مماثل إلى السلطات الأوروبية في الأسابيع المقبلة.