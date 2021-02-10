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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة فبراير

Time منذ 3 ساعات
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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة فبراير

الرياض (صدى):
أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبين أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

Time واتساب
مستفيدي
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن

أحدث التعليقات

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من السكره دخل القلم في راسه
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صارو يدور الصغير والكبير ايش الهرجه
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خلك مع نفسك
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نسال الله السلامة
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الله المستعان

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