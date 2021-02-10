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فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت

Time منذ 34 دقيقة
Views 1782
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت

ماجد محمد (صدى):
كشفت هيئة سلامة النقل الأمريكية أمس الثلاثاء، عن ملابسات حادث تحطم مروحية، ومقتل أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت وابنته و7 أشخاص آخرين.

وقال المحققون، أن السبب الرئيسي لتحطم الطائرة، كان على الأرجح قرار الطيار بمواصلة الطيران في ظروف جوية قاسية، مما أدى إلى ارتباكه وفقدان السيطرة وفشله في تحديد الاتجاه وسط الضباب، فتحطمت المروحية في منحدر تل بالقرب من كالاباساس، كاليفورنيا، في 26 يناير 2020.

وجاء ذلك اعتمادًا على أقوال روبرت ساموالت، رئيس هيئة سلامة النقل الأمريكية والمسؤول عن تحديد أسباب الحادث رسميا، والذي قال: "من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد عانى من الفشل في تحديد الاتجاه".

وأوضح ساموالت، أن الطيار المتمرس والذي يدعى آرا زوبايان، والبالغ من العمر 50 عامًا، أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو، قبل وقت قصير من تحطم المروحية أنه سيرتفع 4 آلاف قدم، للخروج من الضباب الكثيف، بينما التحقيقات ذكرت أن المروحية كانت حينها في حالة انعطاف إلى اليسار لتهبط بسرعة.

وانتقد المحققون زوبايان لقيامه بتوجيه المروحية إلى اليسار، بدلاً من رفعها بشكل مستقيم أثناء محاولته الهروب من سوء الأحوال الجوية.وكان زوبايان طيارًا متمرسًا، وكان يحظى باحترام واسع وقد سجل أكثر من 1200 ساعة في طائرة هليكوبتر سيكورسكي -76.

 

Time واتساب
أمريكا
كرة السلة
تحطم طائرة
غموض
كوبي براينت

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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