الأعداد السابقة للصحيفة

"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1716
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية محمد الجدعان، إن التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي ستمنح البنك استقلالية أكبر، كما ستعمل على تنظيم ودعم القطاع المالي.

ولفت في تصريحات له لصحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، أن هذه التغيرات تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية.

وأكد أن التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حاليًا تمويل كافٍ وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو، مضيفا أن المملكة تتجه لنهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها، كما تعمل على برنامج إدارة الأصول.

Time واتساب
المملكة
وزير المالية
صندوق الاستثمارات العامة
البنك المركزي
محمد الجدعان

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

أخر الأخبار

أم تعرض طفلتها للبيع إنتقاماً من طليقها!
أم تعرض طفلتها للبيع إنتقاماً من طليقها!
Time منذ 14 دقيقة Views 250
فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
Time منذ 19 دقيقة Views 408
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
Time منذ 24 دقيقة Views 1532
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
Time منذ 29 دقيقة Views 1716
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
Time منذ 34 دقيقة Views 1771
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
Time منذ 49 دقيقة Views 1698
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1716
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
Time منذ 59 دقيقة Views 878
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
Time منذ ساعة Views 1525
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
Time منذ ساعة Views 1835