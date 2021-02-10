"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية محمد الجدعان، إن التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي ستمنح البنك استقلالية أكبر، كما ستعمل على تنظيم ودعم القطاع المالي.
ولفت في تصريحات له لصحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، أن هذه التغيرات تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية.
وأكد أن التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حاليًا تمويل كافٍ وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو، مضيفا أن المملكة تتجه لنهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها، كما تعمل على برنامج إدارة الأصول.