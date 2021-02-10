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مطالبات بالشيوخ الأمريكي بالضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

Time منذ ساعة
Views 1784
مطالبات بالشيوخ الأمريكي بالضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

واشنطن (صدى):
طالبت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، بالضغط على تركيا "لبذل مزيدٍ من أجل حماية حقوق الإنسان".

وكشفت وسائل إعلام، أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، وقعوا على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بـ "تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".

ونصت الرسالة على: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان؛ وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي".

Time واتساب
أمريكا
تركيا
حقوق الإنسان
مجلس الشيوخ الأمريكي

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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