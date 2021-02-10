مطالبات بالشيوخ الأمريكي بالضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

واشنطن (صدى):
طالبت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، بالضغط على تركيا "لبذل مزيدٍ من أجل حماية حقوق الإنسان".
وكشفت وسائل إعلام، أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، وقعوا على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بـ "تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".
ونصت الرسالة على: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان؛ وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي".