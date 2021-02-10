الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف إدارية وقانونية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

Time منذ ساعة
Views 1778
وظائف إدارية وقانونية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة جدة، بالمسميات التالية ( أخصائي التسويق وإدارة الصناديق – مُستشار قانوني رئيسي ).

وأوضح البنك الإسلامي، أن شروط وظيفة أخصائي التسويق وإدارة الصناديق: درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الاستثمار) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع بنوك التنمية أو مؤسسات التمويل الإسلامي، في إدارة وتسويق الصناديق، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُستشار قانوني رئيسي: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الخدمات المصرفية الدولية أو الإسلامية، وتمويل المشاريع، وقانون الشركات، منها 3 سنوات في دور إشرافي أو إداري، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء الموافق 2021/02/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي التسويق وإدارة الصناديق من هنـــــــــا .

2- مُستشار قانوني رئيسي من هنـــــــــا .

 

Time واتساب
وظائف
البنك الإسلامي للتنمية
وظائف إدارية
إعلان وظائف
‎ وظائف شاغرة
وظائف قانونية

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

أخر الأخبار

فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
Time منذ 19 دقيقة Views 403
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
Time منذ 23 دقيقة Views 1524
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
Time منذ 28 دقيقة Views 1708
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
Time منذ 34 دقيقة Views 1771
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
Time منذ 48 دقيقة Views 1698
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1716
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
Time منذ 58 دقيقة Views 878
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
Time منذ ساعة Views 1525
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
Time منذ ساعة Views 1832
بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة
بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة
Time منذ ساعة Views 1943