وظائف إدارية وقانونية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة جدة، بالمسميات التالية ( أخصائي التسويق وإدارة الصناديق – مُستشار قانوني رئيسي ).
وأوضح البنك الإسلامي، أن شروط وظيفة أخصائي التسويق وإدارة الصناديق: درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الاستثمار) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع بنوك التنمية أو مؤسسات التمويل الإسلامي، في إدارة وتسويق الصناديق، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُستشار قانوني رئيسي: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الخدمات المصرفية الدولية أو الإسلامية، وتمويل المشاريع، وقانون الشركات، منها 3 سنوات في دور إشرافي أو إداري، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء الموافق 2021/02/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي التسويق وإدارة الصناديق من هنـــــــــا .
2- مُستشار قانوني رئيسي من هنـــــــــا .