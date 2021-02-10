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"التعليم" تعلن ترقية 12 ألف موظف وموظفة في أكبر إعلان بتاريخ الوزارة

Time منذ ساعة
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"التعليم" تعلن ترقية 12 ألف موظف وموظفة في أكبر إعلان بتاريخ الوزارة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة إجراءات ترقية شملت 12.283 من موظفيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الترقيات المعلن عنها يمثل أكبر عدد ترقيات في تاريخها وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديرا لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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