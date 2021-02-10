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وظائف شاغرة بشركة زين

Time منذ ساعتين
Views 1966
وظائف شاغرة بشركة زين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظيفة شاغرة بمدينة الرياض، وذلك بمسمى " مدير أول ما قبل البيع " .

وأكدت " زين " على ضرورة توفر الشروط التالية :

1- بكالوريوس في " الهندسة ، تقنية المعلومات ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها .

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات ، منها خبرة لا تقل عن عامين في وظيفة مثلها .

3- شهادات تقنية في المجالات الرئيسية : LOT,IP Telephony,lAN,wan,cloud

وحول موعد التقديم ، أبانت زين السعودية أنه متاح الآن وحتى يوم الثلاثاء 11 / 7 / 1442 هـ الموافق 23 / فبراير 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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زين السعودية

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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