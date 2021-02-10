وظائف شاغرة بشركة زين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظيفة شاغرة بمدينة الرياض، وذلك بمسمى " مدير أول ما قبل البيع " .
وأكدت " زين " على ضرورة توفر الشروط التالية :
1- بكالوريوس في " الهندسة ، تقنية المعلومات ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها .
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات ، منها خبرة لا تقل عن عامين في وظيفة مثلها .
3- شهادات تقنية في المجالات الرئيسية : LOT,IP Telephony,lAN,wan,cloud
وحول موعد التقديم ، أبانت زين السعودية أنه متاح الآن وحتى يوم الثلاثاء 11 / 7 / 1442 هـ الموافق 23 / فبراير 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .