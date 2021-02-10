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بالفيديو.. مذيعة أطفال سابقة: أفلام الكرتون القديمة تعليمية والحالية بلا هدف

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. مذيعة أطفال سابقة: أفلام الكرتون القديمة تعليمية والحالية بلا هدف

علي القحطاني (صدى):
أكدت آية سحرتي، مذيعة سابقة في قنوات الأطفال، اليوم الأربعاء، أن أفلام الكرتون القديمة تعليمية ولديها هدف توعوي للطفل والأفلام الحالية مستوردة وبدون هدف وبها أفكار لا تناسب المجتمع.

وقالت "سحرتي" خلال مشاركتها في برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": "شيء مؤسف جدًا ومخجل أن عدد القنوات الجيدة الخاصة يالأطفال صار يعد على الأصابع، وزمان الأفلام كانت أفضل من الآن وكان هناك متخصصين لمعرفة نفسية الأطفال"، لافتة إلى أنه كان يتم الإنتاج بعناية.

وأضافت مذيعة الأطفال السابقة: "الطفل الآن أصبح في يده جهاز مثل التليفزيون المصغر سواء كان الجوال أو الآيباد فبيتفرج هو ويختار دون مراقبة من الأهل ويصير هناك مصائب بالمستقبل إذا لم يكن هناك من يراقبهم ويعلم ما يشاهدونه".

Time واتساب
مذيعة
أطفال
كرتون
برامج أطفال

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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