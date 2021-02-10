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الإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الرابع من 2020

Time منذ ساعتين
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الإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الرابع من 2020

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء "Gastat"، اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2020م.

وبينت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن الناتج المحلي الإجمالي الموسمي حقق خلال الربع الرابع من عام 2020م، نموًّا بلغت نسبته (+2.8%) مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام 2020م.

وأفادت أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، بالاقتصاد الوطني بأكمله ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن التقديرات السريعة تستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

 

Time واتساب
الهيئة العامة للإحصاء
التائج المحلي الإجمالي للمملكة

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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