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هيئة العقار تضع جدًا للإعلانات المضللة والوهمية

Time منذ ساعتين
Views 2184
هيئة العقار تضع جدًا للإعلانات المضللة والوهمية

علي القحطاني (صدى):
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنها ستضع حدًا للإعلانات المضللة والوهمية، وستراقب الالتزام بأحكام الضوابط الجديدة التي ستضعها، وستحيل مخالفيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وطرحت الهيئة، مشروع ضوابط الإعلانات العقارية، لاستطلاع آراء العموم بشأنه، حيث نصت مسودة المشروع على حظر نشر الإعلانات الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.

وتتمثل ضوابط الإعلان في: تحري الصدق والأمانة، الابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، الالتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها، بالإضافة إلى الأسماء الرسمية.

 

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المملكة
عقارات
هيئة العقار
الإعلانات المضللة
ضوابط وأحكام

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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