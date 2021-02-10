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«الشؤون البلدية»: إعفاء المواطنين «العزاب» من الإفصاح عن السكن

Time منذ 3 ساعات
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«الشؤون البلدية»: إعفاء المواطنين «العزاب» من الإفصاح عن السكن

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منصة السكن الجماعي، لا تلزم المواطنين "العزاب" بالإفصاح عن السكن والتسجيل في المنصة؛ حيث تستهدف حاليا الإفصاح عن سكن العمالة غير السعودية فقط.

وتعد منصة السكن الجماعي، هي منصة إلكترونية تمكن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتقيم بناءً عليها.

ويمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة؛ حيث تهدف منصة السكن الجماعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية، وتحديد مواقع السكن للجهات المعنية.

وتسعى إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة لهم وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، فضلًا عن التسهيل على ملاك العقارات لتسويق عقاراتهم.

 

 

Time واتساب
الشؤون البلدية
العزاب
منصة السكن الجماعي
الإفصاح عن السكن

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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