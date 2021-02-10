الأعداد السابقة للصحيفة

تشهير وسجن وغرامة لصاحب تموينات عرض منتجات غذائية فاسدة في أبها

Time منذ 4 ساعات
Views 2082
Comment 2
تشهير وسجن وغرامة لصاحب تموينات عرض منتجات غذائية فاسدة في أبها

أبها (صدى):
شهرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها بعد إدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يوماً لصاحب المنشأة والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"​ أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

Time واتساب
مدينة أبها
أبها
وزارة التجارة

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

أخر الأخبار

فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
فيديو طريف لمحامي يتحدث للقاضي: هل تسمعني.. أنا لست قطة !!
Time منذ 18 دقيقة Views 364
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
«ناسا» تستعين ببيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات بـ «مسبار الأمل»
Time منذ 22 دقيقة Views 1501
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
"الجدعان" يوضح فوائد التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي
Time منذ 27 دقيقة Views 1677
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
فك غموض سقوط طائرة أسطورة كرة السلة كوبي براينت
Time منذ 32 دقيقة Views 1747
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
"سامسونج " تتحدى سوق الهواتف بأحدث كاميرا في جالاكسي إس 22
Time منذ 47 دقيقة Views 1695
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وطبية شاغرة
Time منذ 52 دقيقة Views 1710
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
رد فعل فتاة بعد رسالة عامل ديليفري : آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك !
Time منذ 57 دقيقة Views 874
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر السفر ليلًا
Time منذ ساعة Views 1520
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
المسند : اليوم دخول طالع "سعد الذابح" وبداية العقرب
Time منذ ساعة Views 1827
بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة
بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة
Time منذ ساعة Views 1938