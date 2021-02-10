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مباريات اليوم الأربعاء

Time منذ 4 ساعات
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مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات هامة في عدة منافسات، اليوم الأربعاء، والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات كأس ملك إسبانيا

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي في تمام الساعة 23:00.

مباريات كأس إيطاليا

يشهد كأس إيطاليا، مباراة هامة بين نادي أتالانتا ونظيره نابولي في مباراة الإياب لحسم المتأهل للمباراة النهائية في تمام الساعة 22:45، فيما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مباريات كأس فرنسا

يلتقي صاحب صدارة الدوري نادي ليل بفريق ديجون في تمام الساعة 21:00، بينما يواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان نادي كان في الساعة 23:05.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي، نادي سوانزي في تمام الساعة 20:30، كما يلتقي إيفرتون بتوتنهام على ملعب جوديسون بارك في تمام الساعة 23:15.

مباريات الدوري المصري

يستضيف فريق الجونة نادي المقاولون العرب في الجولة الـ13 في تمام الساعة 15:30، بينما تم تأجيل مباراة المصري وبيراميدز.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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