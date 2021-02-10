الأعداد السابقة للصحيفة

طلاب مدرسة ابتدائية يصلون الظهر بصحراء الدهناء قبل 38 عام

Time منذ 4 ساعات
Views 1821
طلاب مدرسة ابتدائية يصلون الظهر بصحراء الدهناء قبل 38 عام

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله

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