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طلاب مدرسة ابتدائية يصلون الظهر بصحراء الدهناء قبل 38 عام
منذ 4 ساعات
1821
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أحدث التعليقات
كجمغلو
ممتعه وعالية الرتم الفني إن شاء الله
fares
يفضل لو ما عاد يتكلموا في الموضوع هذا ويقفلوه لانه بصراحة موضوع يغث القلب ويقهر والعين تبكي على مثل هذه الاحوال
كجمغلو
يتاجروا بأرواح الناس ..... لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــم
كجمغلو
الله يوفق الجميع
كجمغلو
إن شاء الله
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