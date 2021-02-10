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الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

Time منذ 37 دقيقة
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الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

الرياض (صدى):
هنأ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، والشعب الإماراتي على وصول "مسبار الأمل" إلى المدار الخاص به على كوكب المريخ.

وأعرب الأمير سلطان عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيضاف إلى سجل الأمارات الحافل بالإنجازات، ويعزز موقعها المهم على خارطة الدول المهتمة والمتقدمة في هذا الشأن.

وأكد سموه على دعم المملكة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء، متمنياً لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والسداد، وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه :" إن هذا الطموح لم يكن وليد اليوم وإنما كان منذ عام 1986 عندما التقيت الشيخ زايد " رحمه الله " وكان يتحدث عن الفضاء ويذكر أدق التفاصيل، وكان له طموح كبير بنى على أساسه أجيال وطموحات ومبادرات أسهمت في تحقيق هذا الحلم".

وأكد أن الهدف الأساس هو الجذب العلمي لأن هناك مجموعات كبيرة من الذين عملوا وتابعوا والذين سيتابعون هذا الحدث ويطمحون عندما يتابعون هذا الإنجاز الكبير وهذا الشي يُلهم الأجيال، وهذه التجربة والدراسات التي ستحصل من المسبار ستحاكي الكواكب الأخرى والعلوم الجديدة التي ستؤثر على مجال كوكب الأرض، وتساعد على الاستثمار في المسار العلمي.

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الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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