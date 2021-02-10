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زعيم المعارضة التركية يدافع عن متظاهرة: " مقاس حذاءها أعلى من ذكاء أردوغان "

Time منذ ساعة
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زعيم المعارضة التركية يدافع عن متظاهرة: " مقاس حذاءها أعلى من ذكاء أردوغان "

أنقرة (صدى):
هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، حزب " العدالة والتنمية " الحاكم ،بعدما سخر أحد أعضاؤه من متظاهرة تم اعتقالها.

وكانت فتاة تركية اعتُقلت إثر تظاهرات جامعة البسفور ضد رئيس الجامعة الذي عينه رئيس النظلم التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد الإفراج عن الفتاة انتشر لها صورة، غرد بها عضو في حزب أردوغان وسخر من حذائها القديم.

ومن جانبه رد عليه قليجدار أوغلو، أمس الثلاثاء قائلا: " إن مقاس حذاء هذه الفتاة أعلى من معدل مستوى ذكاء أردوغان ووزراءه " .

وكانت الشرطة التركية، قد اعتقلت 159 شخصا الأسبوع الماضي، إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات يدعى " مليح بولو ".

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تركيا
أردوغان

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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