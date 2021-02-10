بعد لقاء النصر والفتح..بغلف: لم أشاهد المباراة والنتيجة غير مُرضية

نواف السالم (صدى):
صرح عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبد العزيز بغلف، بأنه لم يشاهد مباراة النصر والفتح أمس الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وقال بغلف: " لأول مرة لا أشاهد مباراة للعالمي منذ زمن بعيد، النتيجة لم تكن مرضية، وأتوقع أن هناك أخطاء وقصور وعدم توفيق صاحبها " .
وأضاف: " لا نقسوا على نجومنا، ومدربنا، فهم من حققوا الانتصارات في فترة ما بعد التصحيح واتبعوه بكأس السوبر، لازال الأمل قائم، ولا أعرف غير الدعم ".
وكان النصر قد انتزع نقطة التعادل بصعوبة ليفلت من السقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه الفتح.
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