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بعد لقاء النصر والفتح..بغلف: لم أشاهد المباراة والنتيجة غير مُرضية

Time منذ ساعة
Views 1920
بعد لقاء النصر والفتح..بغلف: لم أشاهد المباراة والنتيجة غير مُرضية

نواف السالم (صدى):
صرح عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبد العزيز بغلف، بأنه لم يشاهد مباراة النصر والفتح أمس الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال بغلف: " لأول مرة لا أشاهد مباراة للعالمي منذ زمن بعيد، النتيجة لم تكن مرضية، وأتوقع أن هناك أخطاء وقصور وعدم توفيق صاحبها " .

وأضاف: " لا نقسوا على نجومنا، ومدربنا، فهم من حققوا الانتصارات في فترة ما بعد التصحيح واتبعوه بكأس السوبر، لازال الأمل قائم، ولا أعرف غير الدعم ".

وكان النصر قد انتزع نقطة التعادل بصعوبة ليفلت من السقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه الفتح.

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النصر

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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