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تقني: الجوالات ستختفي خلال 10 سنوات وتحل محلها " الأجهزة الملبوسة "

Time منذ ساعتين
Views 2073
تقني: الجوالات ستختفي خلال 10 سنوات وتحل محلها " الأجهزة الملبوسة "

الرياض (صدى):
توقع الخبير التقني عبدالله السبع، أن أجهزة الجوال ستختفي تمامًا خلال 10 سنوات، وتحل محلها "الأجهزة الملبوسة".

وقال السبع برنامج " ياهلا ": " إن المساعد الشخصي والأجهزة الملبوسة كالنظارات والساعات الذكية سوف تكون لها مستقبل في حياتنا " .

وتابع: " تحليلي وتوقعي يأتي من خلال ما نقرأ بعزم الشركات في تطوير الأجهزة الملبوسة وإيجاد بدائل وتنافس بين تلك الشركات وهم يرون بأن الأجهزة القابلة لطي هي المستقبل ".

وأضاف: " مثلاً الآن الساعة الذكية التي تستخدم وبالمكان أن تتصل بها وتتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تستخدم لقياس الحرارة والضغط وتخطط القلب وبالتالي ستكون الأجهزة الملبوسة لها تأثير في حياتنا في المستقبل ".

وأشار إلى أن الإنترنت سيكون هو حياتنا في المستقبل وسيتحكم في كل أرجاء المنزل، قائلا: " حجم التغيرات المتوقعة في حياتنا المستقبلية لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري حاليًا ".

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الرياض

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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