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بعد الخماسية..الجابر: " صوت المدرج ترمومتر يقيس حالة الزعيم "

Time منذ 3 ساعات
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بعد الخماسية..الجابر: " صوت المدرج ترمومتر يقيس حالة الزعيم "

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر، أن انتصار الأزرق على العين بخمسة أهداف نظيفة، الثلاثاء، ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا يعني التعافي.

وقال الجابر في إشارة إلى هزائم الهلال في المباريات السابقة: " لأنني مؤمن أن صوت المدرج الأزرق هو العامل الأكثر تأثيراً على الفريق بل هو الترمومتر الذي تقيس به حالة الزعيم، فمتى كان المدرج غير راضي و يشعر بالغضب فأعلم ان الهلال يستعد للعودة لإسعادهم " .

وتابع سامي الجابر: " انتصار اليوم لا يعني تعافي الهلال ولكن للفوز دور في بناء الثقة من جديد وهذا الاهم " .

وأضاف: " لم يتغير شي العناصر هي ذات العناصر التي استشعرت أن مردودها داخل الملعب انخفض، المدير الفني هو نفسه الروماني رزافان الذي لابد أنه هو الآخر استشعر أنه ارتكب بعض الأخطاء ومن لا يخطئ " .

واستكمل:" جاء هذا الانتصار ليخلق جو من الهدوء و التفاؤل بتجاوز مرحلة الهبوط التي عاني منها الفريق، ومن وجهة نظري الشخصية أن ما تغير في الهلال و خلق الفرق هو الخروج الهادي الذي بدأ رئيس النادي العزيز فهد بن نافل " .

وأكد أن رئيس الهلال صدر الثقة والهدوء لفريقه بطريقة احترافية رغم ما تعرض له من نقد قوي من المدرج وهو غضب المحبين له والطامحين بمواصلته للنجاح.

وأشار الجابر إلى أن خروج بن نافل الإعلامي لم يكن مثيراً جماهيرياً بل مؤثراً عناصرياً و فنياً على الفريق.

وشدد على أم إدارة الأزمات " فن " قائلا: " قد تقودك الأزمة والضغوط لقرارات متسرعة تحقق نتائج مؤقتة، ولكن الثقة بفريق عملك و شحذ ما لديهم من قدرات في أحيان أكثر تخلق لك الاستقرار والعودة والاستدامة في التفوق " .

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الهلال

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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