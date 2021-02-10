الأعداد السابقة للصحيفة

"نظام الأحوال الجديد" ييسر أمور الزواج ويضع كفاءة الرجل دينيا شرطا للزوم العقد

Time منذ 7 ساعات
Views 4778
Comment 3
"نظام الأحوال الجديد" ييسر أمور الزواج ويضع كفاءة الرجل دينيا شرطا للزوم العقد

الرياض (صدى):
كشف نظام الاحوال الشخصية الجديد أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهو حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب، والعبرة في كفاءة الرجل بدينه ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك.

وتضمنت النظام، انعقاد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح وبالكتابة عند العجز عن النطق والإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

وأشار النظام إلى شروط الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة ويصح أن يكون مقترنين في مجلس واحد حكما وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة ، وأن يكونا منجزين لا معاقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

أخر الأخبار

التحقيق مع إعلامية كويتية شهيرة متهمة بخدش الحياء
التحقيق مع إعلامية كويتية شهيرة متهمة بخدش الحياء
Time منذ 19 دقيقة Views 281
بالفيديو..محاولة إنقاذ فلسطيني من الانتحار تتحول لكارثة
بالفيديو..محاولة إنقاذ فلسطيني من الانتحار تتحول لكارثة
Time منذ 23 دقيقة Views 243
الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ
الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ
Time منذ 36 دقيقة Views 1410
أم تقتل ابنها بمساعدة عشيقها!
أم تقتل ابنها بمساعدة عشيقها!
Time منذ ساعة Views 562
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1737
زعيم المعارضة التركية يدافع عن متظاهرة: " مقاس حذاءها أعلى من ذكاء أردوغان "
زعيم المعارضة التركية يدافع عن متظاهرة: " مقاس حذاءها أعلى من ذكاء أردوغان "
Time منذ ساعة Views 1605
بعد لقاء النصر والفتح..بغلف: لم أشاهد المباراة والنتيجة غير مُرضية
بعد لقاء النصر والفتح..بغلف: لم أشاهد المباراة والنتيجة غير مُرضية
Time منذ ساعة Views 1911
تقني: الجوالات ستختفي خلال 10 سنوات وتحل محلها " الأجهزة الملبوسة "
تقني: الجوالات ستختفي خلال 10 سنوات وتحل محلها " الأجهزة الملبوسة "
Time منذ ساعتين Views 2072
إيزيدية ناجية من قبضة داعش: تعرضت للاغتصاب 7 مرات يوميًا
إيزيدية ناجية من قبضة داعش: تعرضت للاغتصاب 7 مرات يوميًا
Time منذ ساعتين Views 3262
قرار عاجل بإيقاف جميع أنواع المخيمات بالجوف
قرار عاجل بإيقاف جميع أنواع المخيمات بالجوف
Time منذ 3 ساعات Views 3075