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إدارة بايدن تعلن موقفها من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

Time منذ 14 دقيقة
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إدارة بايدن تعلن موقفها من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن (صدى):
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الاتفاق النووي الإيراني، والذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلنت الانسحاب منه بشكل رسمي في 2018.

وقال بلينكن، أن واشنطن على استعداد للعودة للاتفاق النووي الإيراني، ولكن بشرط أن تلتزم به إيران، مبينا أن بلاده تسعى للعمل مع حلفائها وشركائها للوصول إلى اتفاقية أطول وأقوى مع إيران، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تشمل قضايا أخرى.

وأضاف أن إيران قد تكون على بعد أسابيع قليلة من امتلاك مواد لسلاح نووي حال مواصلتها خرق الاتفاق النووي.

Time واتساب
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
بايدن

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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