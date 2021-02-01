إدارة بايدن تعلن موقفها من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن (صدى):
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الاتفاق النووي الإيراني، والذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلنت الانسحاب منه بشكل رسمي في 2018.
وقال بلينكن، أن واشنطن على استعداد للعودة للاتفاق النووي الإيراني، ولكن بشرط أن تلتزم به إيران، مبينا أن بلاده تسعى للعمل مع حلفائها وشركائها للوصول إلى اتفاقية أطول وأقوى مع إيران، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تشمل قضايا أخرى.
وأضاف أن إيران قد تكون على بعد أسابيع قليلة من امتلاك مواد لسلاح نووي حال مواصلتها خرق الاتفاق النووي.