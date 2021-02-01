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العدل يوضح شروط الإستفادة من خدمة عقد الزواج عبر ناجز

Time منذ 40 دقيقة
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العدل يوضح شروط الإستفادة من خدمة عقد الزواج عبر ناجز

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، متطلبات وشروط وآلية الاستفادة من خدمة عقد الزواج عبر بوابة ناجز.

وقالت منصة ناجز، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب لإجراء عقد الزواج لفئات محددة من المجتمع في حال كان أحد الطرفين غير سعودي، أو الزوجين غير ناطقين بالعربية، أو ولي المرأة في التزويج هو القاضي.

وأوضحت وزارة العدل، المتطلبات الضرورية والأساسية لإقرار عقد الزواج وذلك من خلال وجود وكالة سارية المفعول، وحضور أطراف عقد النكاح، وفي حال عدم حضور أحد الأطراف يلزم حضور وكيل بوكالة تخوله استكمال كل الإجراءات اللازمة، واذا كانت الزوجة مطلقة، إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح، وإذا كان أحد الأطراف قاصر عقلًا إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الولاية، وإذا كان والد الزوجة متوفيًّا إحضار أصل صك حصر الورثة أو صورة مصدقة منه، وإذا كان أحد طرفي الزواج سعودي فيكون خاضع للائحة زواج السعودي بغير السعودي الصادرة بقرار وزير الداخلية برقم 6874 وتاريخ 20/12/1422هـ.

وأشارت بوابة ناجز، إلى أنه يمكن التقديم لخدمة عقد زواج في حال كان الأطراف سعوديين أو الأطراف أجانب وليس للزوجة ولي وإحضار ما يثبت عدم وجود ولي من صك عضل أو انقطاع الأولياء أو نحوه.

وأكدت أنه يمكن تقديم خدمة عقد زواج في حال كان طرف سعودي و طرف أجنبي، لافتة إلى أنه يمكن تقديم خدمة عقد زواج بأي محكمة من محاكم المملكة تختص بالإنهاءات، كما شددة على أنه يتطلب حضور الزوج والزوجة والولي أو وكلاءهم للمحكمة.

وحددت بوابة ناجز، آلية وطريقة التقديم على الخدمة من خلال لدخول لخدمة عقد زواج، واختيار المحكمة، وإدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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