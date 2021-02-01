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الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الترميز الطبي"

Time منذ 45 دقيقة
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الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الترميز الطبي"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي.

وأوضحت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل الموافق 6/ 2/ 2021م، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا

ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب، وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/ رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد، توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.

Time واتساب
الصحة
الترميز الطبي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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