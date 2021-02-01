حقيقة رحيل ميليوفيتش عن الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق وذلك عقب التعثر أمام فريق الباطن بالتعادل (2-2).
وأوضح مدرب الأهلي: "لست غاضبًا أو حزينًا من اللاعبين، والأخطاء جزء من كرة القدم.. أنا مدرب محترف، قد أغادر النادي اليوم أو غدًا أو في أي وقت، وأتمنى من الجمهور دعم اللاعبين والوقوف مع النادي في المرحلة المقبلة. لدينا مواجهة مهمة في الجولة القادمة، وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد، والعودة لسكة الانتصارات".
وأضاف :" لاأحمل المسؤولية لأحد وسأستمر رفقة الأهلي. لا أعلم ماذا يدور في وسائل الإعلام، وحديثي عن هذه المباراة فقط، وسنقاتل أنا والجهاز الفني واللاعبون ونؤدي عملنا".