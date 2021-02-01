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حقيقة رحيل ميليوفيتش عن الأهلي

Time منذ ساعة
Views 1964
حقيقة رحيل ميليوفيتش عن الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق وذلك عقب التعثر أمام فريق الباطن بالتعادل (2-2).

وأوضح مدرب الأهلي: "لست غاضبًا أو حزينًا من اللاعبين، والأخطاء جزء من كرة القدم.. أنا مدرب محترف، قد أغادر النادي اليوم أو غدًا أو في أي وقت، وأتمنى من الجمهور دعم اللاعبين والوقوف مع النادي في المرحلة المقبلة. لدينا مواجهة مهمة في الجولة القادمة، وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد، والعودة لسكة الانتصارات".

وأضاف :" لاأحمل المسؤولية لأحد وسأستمر رفقة الأهلي. لا أعلم ماذا يدور في وسائل الإعلام، وحديثي عن هذه المباراة فقط، وسنقاتل أنا والجهاز الفني واللاعبون ونؤدي عملنا".

Time واتساب
الأهلي
الباطن
ميليوفيتش

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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