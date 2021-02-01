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حقيقة الصورة المتداولة للملك سعود بن عبدالعزيز 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1862
حقيقة الصورة المتداولة للملك سعود بن عبدالعزيز 

الرياض (صدى):
كشف " تاريخ آل سعود "، عن حقيقة الصورة المتداولة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله-

 

وقال " تاريخ آل سعود ":" الصورة ليست للملك سعود وليست للأمير سعود الكبير بل للأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وتم التقاطها في ثاج بشرق المملكة عام 1329هـ/1911م ".

 

وكانت انتشرت صورة نادرة لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمدارس الرياض الأهلية، وحينها كان الأمير ‎محمد بن سلمان في المرحلة الثانوية، فيما ظهر  على يسار ‎ولي العهد شقيقه الأمير بندر، وجلوساً أمام ولي العهد الأمير بدر بن عبد الله آل فرحان وزير الثقافة حالياً.

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المملكة
الملك سعود بن عبدالعزيز
ثاج

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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