الرياض (صدى):
كشف " تاريخ آل سعود "، عن حقيقة الصورة المتداولة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله-
وقال " تاريخ آل سعود ":" الصورة ليست للملك سعود وليست للأمير سعود الكبير بل للأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وتم التقاطها في ثاج بشرق المملكة عام 1329هـ/1911م ".
وكانت انتشرت صورة نادرة لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمدارس الرياض الأهلية، وحينها كان الأمير محمد بن سلمان في المرحلة الثانوية، فيما ظهر على يسار ولي العهد شقيقه الأمير بندر، وجلوساً أمام ولي العهد الأمير بدر بن عبد الله آل فرحان وزير الثقافة حالياً.