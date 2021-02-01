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‏شاهد.. معنفة جازان تروي تفاصيل مثيرة حول تعنيفها على يد والدها 

Time منذ 48 دقيقة
Views 2674
‏شاهد.. معنفة جازان تروي تفاصيل مثيرة حول تعنيفها على يد والدها 

جازان (صدى):
روت المواطنة ابتهاج، معنفة جازان، تفاصيل تعنيفها على يد والدها، قائلة:" والدي كان يعنفني لفظيًا وجسديًا، وكان يتعمد بضربي في رأسي حتى لا تظهر آثار على جسمي وكان يقوم بتقطيع شعري ".

 

وأضافت معنفة جازان خلال حوارها عبر برنامج" يا هلا ":" بدأ والدي بتعنيفي منذ كان عمري 7 أو 8 سنوات تقريبا، والآن عمري 15 سنة "، موضحة:" كنت أخبر والدتي بكل ما يحصل، وكانت تذهب بي إلى حقوق الإنسان وإلى الحماية والشرطة، وكله لم يفيد، كانوا يرجعوني إلى والدي لأن عنده صك ".

 

وأوضحت أنها تقيم حاليا مع والدتها، لافتة إلى أن والدتها تعاملها جيد جدًا، لافتة أنها عندما كانت عند والدها كان يعنفها يوميًا وبدون أسباب، وأنها لم تكن تعيش مع والدها وإنما مع جدتها أم أبيها.

 

Time واتساب
حقوق الإنسان
معنفة جازان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلهم غلطانين ..
غليس ولد رماح
حسبي الله عليك بيتروس عليك من الله ماتستحق الله يبلاك بالرباط الصليبي بالرجلين الاثنتين عاجلاً غير آجل
عدو الخونة
استاذ ماجد نشكر الوزارة على هذا الاجراء وتمنى المتابعة الميدانية ننتظر نزول مراقبين الامانات للميدان ومتابعتهم الشخصية للاسواق اننا بنفس الوقت الذي نثمن جهود الدولة وبذلها الغالي والرخيص لحماية هذا البلد مواطنين وضيوف نتامل تظافر جميع وزارات الدولة بقيادة وزارة الصحة التي تبلي بلاء ملحوظا ومشكورا في دفع ومكافحة هذا الوباء
الملل
وش الزق هذا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييف..

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