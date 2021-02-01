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 تحذير من متحدث ‎الصحة للجميع:" لا تجاملوا على حساب صحتكم "

Time منذ ساعة
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 تحذير من متحدث ‎الصحة للجميع:" لا تجاملوا على حساب صحتكم "

الرياض (صدى):
قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" رصدنا ارتفاعات بالإصابة بفيروس ‎كورونا في أغلب مناطق المملكة ".

وأضاف محمد العبدالعالي:" لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير ".

وتابع:" الجائحة مستمرة، ولا تجاملوا على حساب صحتكم "، ويأتي ذلك في ظل تلقي العديد من المواطنين لقاح كورونا للحد من انتشاره.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 266 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 359,839 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6379 حالة

 

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
الدكتور محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حسبي الله عليك بيتروس عليك من الله ماتستحق الله يبلاك بالرباط الصليبي بالرجلين الاثنتين عاجلاً غير آجل
عدو الخونة
استاذ ماجد نشكر الوزارة على هذا الاجراء وتمنى المتابعة الميدانية ننتظر نزول مراقبين الامانات للميدان ومتابعتهم الشخصية للاسواق اننا بنفس الوقت الذي نثمن جهود الدولة وبذلها الغالي والرخيص لحماية هذا البلد مواطنين وضيوف نتامل تظافر جميع وزارات الدولة بقيادة وزارة الصحة التي تبلي بلاء ملحوظا ومشكورا في دفع ومكافحة هذا الوباء
الملل
وش الزق هذا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييف..
خالد الربياوي
يارب رحمتك كيف سمحوا لانفسهم

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