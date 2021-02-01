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شاهد.. سلمان الفرج يكشف حقيقة اتصال بيتروس به للاطمئنان على صحته 

Time منذ 16 دقيقة
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شاهد.. سلمان الفرج يكشف حقيقة اتصال بيتروس به للاطمئنان على صحته 

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب الهلال، سلمان الفرج، على شائعات بخصوص اتصال لاعب النصر البرازيلي بيتروس به للاطمئنان على صحته.

وقال سلمان الفرج، خلال مقطع فيديو وثقه شقيقه:" ما حد دق، الخبر هذا كذب "، فيما انهالت دعوات الهلاليين على المقطع لسلمان الفرج، متمنين له الشفاء العاجل.

 

وكان نادي الهلال، كشف عن حجم إصابة سلمان الفرج، قائلا:" أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج " عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم ".

 

وأضاف: " سيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها ".

 

يذكر أن سلمان الفرج خرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.

 

Time واتساب
النصر
نادي الهلال
سلمان الفرج
بيتروس

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حسبي الله عليك بيتروس عليك من الله ماتستحق الله يبلاك بالرباط الصليبي بالرجلين الاثنتين عاجلاً غير آجل
عدو الخونة
استاذ ماجد نشكر الوزارة على هذا الاجراء وتمنى المتابعة الميدانية ننتظر نزول مراقبين الامانات للميدان ومتابعتهم الشخصية للاسواق اننا بنفس الوقت الذي نثمن جهود الدولة وبذلها الغالي والرخيص لحماية هذا البلد مواطنين وضيوف نتامل تظافر جميع وزارات الدولة بقيادة وزارة الصحة التي تبلي بلاء ملحوظا ومشكورا في دفع ومكافحة هذا الوباء
الملل
وش الزق هذا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييف..
خالد الربياوي
يارب رحمتك كيف سمحوا لانفسهم

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