شاهد.. سلمان الفرج يكشف حقيقة اتصال بيتروس به للاطمئنان على صحته 

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب الهلال، سلمان الفرج، على شائعات بخصوص اتصال لاعب النصر البرازيلي بيتروس به للاطمئنان على صحته.
وقال سلمان الفرج، خلال مقطع فيديو وثقه شقيقه:" ما حد دق، الخبر هذا كذب "، فيما انهالت دعوات الهلاليين على المقطع لسلمان الفرج، متمنين له الشفاء العاجل.
وكان نادي الهلال، كشف عن حجم إصابة سلمان الفرج، قائلا:" أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج " عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم ".
وأضاف: " سيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها ".
يذكر أن سلمان الفرج خرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.