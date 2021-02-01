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الكشف عن مصير زيدان مع ريال مدريد

Time منذ ساعة
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الكشف عن مصير زيدان مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
أفادت وسائل إعلام إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت شبكة بي إن سبورت أن زيدان اتخذ قراره وسيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يستمر حتى يونيو 2022.

كانت حظوظ ريال مدريد تراجعت في التتويج بلقب الدوري الإسباني، إذ يبتعد بـ10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، ويلعب ريال مدريد مع أتلانتا الإيطالي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعاد زيدان لريال مدريد في مارس 2018، لكن ولايته الثانية لم تكن كالأولى، رغم أنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي، إلى جانب السوبر الإسباني.

وقاد زيدان ريال مدريد في 149 مباراة في ولايته الأولى ، ونجح خلالها في التتويج بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقب في السوبر الإسباني، ولقبين في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس العالم للأندية.، وفي ولايته الثانية قاد زيدان ريال مدريد في 90 مباراة.

Time واتساب
ريال مدريد
زين الدين زيدان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
غوغائيون ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهب يا وجهه .. تسبب على المسكين وهو سلم ..
بطل اسيا
حسبنا الله عليك يابتروس .... الله يورينا فيك يوم قريب 🤲 الله ينتقم منك 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم استجب 🤲 اللهم عليك به اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالمغلوث الأشيب ، شد حيلك .. .. على قولة القايل // ورنا نقزك باالسرواال ...

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