وليد الفراج يكشف ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة، ووجه رسالة "مرعبة" إلى الأندية الجماهيرية الكبرى "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".
وقال الفراج: "منذ أكثر من 45 عامًا، وخارطة التنافس الرئيسية حصريًا، بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".
وأضاف أن الاتفاق، حاول لفترة، منافسة الرباعي الكبير، في الوقت الذي دخل فيه الشباب بين الكبار أحيانًا، مع محاولات فردية للفتح والتعاون .
وتوقع وليد الفراج، تغير كبير في خارطة الكرة السعودية، خلال الفترة القادمة، أهمها خروج نادي جماهيري أو اثنين من المنافسة، وظهور كبار جدد.