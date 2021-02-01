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وليد الفراج يكشف ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1565
وليد الفراج يكشف ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة، ووجه رسالة "مرعبة" إلى الأندية الجماهيرية الكبرى "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

وقال الفراج: "منذ أكثر من 45 عامًا، وخارطة التنافس الرئيسية حصريًا، بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

وأضاف أن الاتفاق، حاول لفترة، منافسة الرباعي الكبير، في الوقت الذي دخل فيه الشباب بين الكبار أحيانًا، مع محاولات فردية للفتح والتعاون .

وتوقع وليد الفراج، تغير كبير في خارطة الكرة السعودية، خلال الفترة القادمة، أهمها خروج نادي جماهيري أو اثنين من المنافسة، وظهور كبار جدد.

Time واتساب
النصر
الهلال
المملكة
وليد الفراج

أحدث التعليقات

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حفظ الله خادم الحرمين
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
مأتوقع هذا الوقوف والتصرف شجاعة،إحتمال خلل عقلي وفهاوة..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه هذي نهاية كل مطفوق مايحسب للعواقب،،جايتك مسفحه،عنز الجبل..
سلطان
هكذا حكامنا ال سعود الله يدرهم وينصرهم على عدوهم ويرزقهم طول العمر

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