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توضيح للمواطنين من الصحة بخصوص مواعيد لقاح كورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1680
توضيح للمواطنين من الصحة بخصوص مواعيد لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على أهمية الالتزام بالمواعيد المجدولة لتلقي لقاح كورونا.

وأوضحت أنه في حالة عدم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد المتعلق بالحصول على لقاح كورونا» يُرجى التوجه لموقع المركز حسب الموعد المجدول له مسبقاً.

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أنَّها بدأت إعادة جدولة مواعيد الحصول علی الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة؛ وعزت ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادتها؛ نظرًا إلى استمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

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لقاح كورونا

أحدث التعليقات

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حفظ الله خادم الحرمين
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
مأتوقع هذا الوقوف والتصرف شجاعة،إحتمال خلل عقلي وفهاوة..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه هذي نهاية كل مطفوق مايحسب للعواقب،،جايتك مسفحه،عنز الجبل..
سلطان
هكذا حكامنا ال سعود الله يدرهم وينصرهم على عدوهم ويرزقهم طول العمر

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