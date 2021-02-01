الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. أسواق رفحاء تشهد أرقاما خيالية لـ "الفقع"

Time منذ 41 دقيقة
Views 1756
شاهد.. أسواق رفحاء تشهد أرقاما خيالية لـ "الفقع"

محمد السعران (صدى):
تشهد أسواق محافظة رفحاء منذ بداية السنة زحاماً وإقبالا شديدا من المتسوقين على نبات الفقع.

وأظهر مقطع فيديو انتشار بائعي الفقع في سوق رفحاء وسط إقبال كثيف من المواطنين الذين يقبلون على شراءه، لتميزه بطعمه اللذيذ .

وبين الفيديو ارتفاع أسعار الفقع ووصلت إلى أسعار خالية خلال الفترة الماضية حيث تم بيع كرتون الفلين الذي يحتوي داخله على اثنين كيلو بـ 350 ريال فيما بيع خيشة الأرز ذات الـ 10 كيلو ب 1750، كما وصل سعر صندوق جيب يزن 80 كيلو بمبلغ 16550، كما تم بيع شحنة سيارة جيب اخرى بمبلغ 24 ألف ريال.

وتوقع مختصين بأن يتوفر نبات الفقع في عدة مناطق بالشمال خلال الأيام القادمة مما سيسهم في انخفاض أسعاره.

Time واتساب
رفحاء
الفقع
أسواق رفحاء

أحدث التعليقات

.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
حفظ الله خادم الحرمين
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
مأتوقع هذا الوقوف والتصرف شجاعة،إحتمال خلل عقلي وفهاوة..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه هذي نهاية كل مطفوق مايحسب للعواقب،،جايتك مسفحه،عنز الجبل..
سلطان
هكذا حكامنا ال سعود الله يدرهم وينصرهم على عدوهم ويرزقهم طول العمر

أخر الأخبار

شاهد.. جماهير مولودية الجزائر يقتحمون مقر شركة سوناطراك
شاهد.. جماهير مولودية الجزائر يقتحمون مقر شركة سوناطراك
Time منذ 3 دقائق Views 98
شاهد.. لحظة تحرش سائق سيارة بفتاتين في شارع عام
شاهد.. لحظة تحرش سائق سيارة بفتاتين في شارع عام
Time منذ 11 دقيقة Views 308
وليد الفراج يكشف ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة
وليد الفراج يكشف ملامح تغير خريطة الكرة بالمملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1560
توضيح للمواطنين من الصحة بخصوص مواعيد لقاح كورونا
توضيح للمواطنين من الصحة بخصوص مواعيد لقاح كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1674
أهم شيء تصور مع الناقة
أهم شيء تصور مع الناقة
Time منذ 33 دقيقة Views 311
من الماضي .. موقف طريف من المعلق بعد طرد لاعب
من الماضي .. موقف طريف من المعلق بعد طرد لاعب
Time منذ 34 دقيقة Views 373
يقول انه فنان !
يقول انه فنان !
Time منذ 34 دقيقة Views 238
شاهد.. أسواق رفحاء تشهد أرقاما خيالية لـ "الفقع"
شاهد.. أسواق رفحاء تشهد أرقاما خيالية لـ "الفقع"
Time منذ 41 دقيقة Views 1756
شاهد.. كيف كانت مدارس الثغر بجدة في الستينات
شاهد.. كيف كانت مدارس الثغر بجدة في الستينات
Time منذ 50 دقيقة Views 1512
شاهد.. لجين عمران تخطف الأنظار بطريقة طريفة وعفوية
شاهد.. لجين عمران تخطف الأنظار بطريقة طريفة وعفوية
Time منذ 58 دقيقة Views 610