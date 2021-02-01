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الكشف عن حقيقة اغتصاب كلب الرياض

Time منذ ساعة
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الكشف عن حقيقة اغتصاب كلب الرياض

الرياض (صدى):
تلقت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، بلاغا يفيد بوجود حالة لكلب مصاب وقد تعرض للإساءة وذلك في حي العارض وعلى طريق " الرياض۔ القصيم السريع " بجوار أحد اللافتات الطريق.

وعثر على الكلب مقيد وبجواره وعاء للأكل ووعاء آخر للماء، وكان هناك اثنان من المتطوعين والذين يقومون بمعاينة الحالة وقد تم تخدير الكلب قبل الوصول له.

ومن خلال فحص الحالة تبين ربط قوائم الكلب الخلفية، واسحله المسافة ليست بالقصيرة مما تسبب في كسر الظهر " الشلل " وكذلك كسر في الأقدام وخروجها من الجلد، تعفن المنطقة السفلية بالكامل ووجود عدد كبير من الديدان داخل الجروح المكشوفة، ارتفاع درجة الحرارة بسبب الالتهابات والإصابات البالغة و عدم قدرة الكلب على الأكل والشرب.

 

وكانت حالة الكلب الصحية سيئة جدا بسبب ما لحق به من إصابات بليغة حالت دون قدرته على العيش، وفي تمام الساعة 10 صباحا تم دفن الكلب في الموقع بمساعدة من تواجد من المتطوعين، علما بأنه لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات على تعرض الكلب للاغتصاب كما أشيع، ولا يوجد أي أثر لأي عملية خياطة في منطقة الإخراج.

وطالبت جمعية رحمة للرفق بالحيوان الجهات المختصة بمتابعة الحالة، مع استعدادها التام لتزويد جهة الاختصاص بكل ما من شأنه الإفادة عن هذه الحالة من صور ومقاطع فيديو تم تصويرها قبل وعند مباشرة البلاغ، مع إيماننا التام بأن تطبيق العقوبات التي كفلها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية بحق من أساء لهذا الحيوان حتى الموت سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه للإساءة لأي حيوان مستقبلا.

Time واتساب
الرياض
كلب
مغتصب
جمعية رحمة للرفق بالحيوان

أحدث التعليقات

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حفظ الله خادم الحرمين
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
مأتوقع هذا الوقوف والتصرف شجاعة،إحتمال خلل عقلي وفهاوة..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه هذي نهاية كل مطفوق مايحسب للعواقب،،جايتك مسفحه،عنز الجبل..
سلطان
هكذا حكامنا ال سعود الله يدرهم وينصرهم على عدوهم ويرزقهم طول العمر

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