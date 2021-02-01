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لقطة رائعة لطائر بجوار الكعبة المشرفة
منذ ساعة
938
1
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أحدث التعليقات
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حفظ الله خادم الحرمين
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
مأتوقع هذا الوقوف والتصرف شجاعة،إحتمال خلل عقلي وفهاوة..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه هذي نهاية كل مطفوق مايحسب للعواقب،،جايتك مسفحه،عنز الجبل..
سلطان
هكذا حكامنا ال سعود الله يدرهم وينصرهم على عدوهم ويرزقهم طول العمر
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