متخصص يحذر من تصدير سجلات الدردشة على واتساب ويوضح السبب

علي القحطاني (صدى):
حذر متخصص الأمن السيبراني، زاك دوفمان، من تصدير سجلات دردشة واتساب إلى سحابة طرف ثالث مثل قوقل أو آبل أو تطبيقات أخرى مثل تيليجرام .
وأوضح المتخصص في الأمن السيبراني " تأتي ميزة تصدير الدردشات ضمن إعدادات الأمان، لكنها في الواقع غير آمنة، مفسرًا: الرسائل على واتساب يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، الأمر يشبه إغلاق المحادثات بقفل لا يملك مفتاحه سوى المرسل والمستلم، وهو أمر ضروري لفك تشفيرها وقراءتها أو الاستماع إليها، ولا أحد آخر، ولا حتى واتساب يمكنه امتلاك هذا المفتاح.
وتابع:" لذلك عندما يقوم المستخدم بتصدير محادثاته إلى سحابة مثل قوقل أو آبل أو تطبيق مثل تيليجرام، فإن عمالقة التكنولوجيا يحصلون على المفاتيح من تلك النسخة الاحتياطية التي خرجت بالفعل من تشفير واتساب من طرف إلى طرف.
وأضاف المتخصص أن تطبيق المراسلة Signal لا يوفر أي شكل من أشكال النسخ الاحتياطي في السحابة لأن هذا يجعل التشفير من طرف إلى طرف عديم الفائدة، وفي الوقت نفسه، فإن iMessage من آبل لديه خيار توسيع هذا التشفير ليشمل الدردشات المحفوظة في السحابة.