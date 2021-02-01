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متخصص يحذر من تصدير سجلات الدردشة على واتساب ويوضح السبب

Time منذ 19 دقيقة
Views 1290
متخصص يحذر من تصدير سجلات الدردشة على واتساب ويوضح السبب

علي القحطاني (صدى):
حذر متخصص الأمن السيبراني، زاك دوفمان، من تصدير سجلات دردشة واتساب إلى سحابة طرف ثالث مثل قوقل أو آبل أو تطبيقات أخرى مثل تيليجرام .

وأوضح المتخصص في الأمن السيبراني " تأتي ميزة تصدير الدردشات ضمن إعدادات الأمان، لكنها في الواقع غير آمنة، مفسرًا: الرسائل على واتساب يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، الأمر يشبه إغلاق المحادثات بقفل لا يملك مفتاحه سوى المرسل والمستلم، وهو أمر ضروري لفك تشفيرها وقراءتها أو الاستماع إليها، ولا أحد آخر، ولا حتى واتساب يمكنه امتلاك هذا المفتاح.

وتابع:" لذلك عندما يقوم المستخدم بتصدير محادثاته إلى سحابة مثل قوقل أو آبل أو تطبيق مثل تيليجرام، فإن عمالقة التكنولوجيا يحصلون على المفاتيح من تلك النسخة الاحتياطية التي خرجت بالفعل من تشفير واتساب من طرف إلى طرف.

وأضاف المتخصص أن تطبيق المراسلة Signal لا يوفر أي شكل من أشكال النسخ الاحتياطي في السحابة لأن هذا يجعل التشفير من طرف إلى طرف عديم الفائدة، وفي الوقت نفسه، فإن iMessage من آبل لديه خيار توسيع هذا التشفير ليشمل الدردشات المحفوظة في السحابة.

Time واتساب
واتساب
الأمن السيبراني

أحدث التعليقات

سلطان
خميس خايس مخيس
ابو فهد
ترك لقمت الخمسه من زمان اتوقع قبل لاتولد من النصررر 😎
ابومحمد أل صلاح
ياوزير أسواق الخضار والفاكهة احتلتها الائجانب السعودى معاد له مكان في السوق وبعض المواطنين معطينهم الأ سم ومتسترين عليهم
برق امصحا
لقمتم خمسة وأربعة...وفي بطولات رسمية معتمدة....وجاي تفاخر بثلاثة بيرين...
بوماجد
الله يخلف على المواطن السعودي نسمع كل يوم مشاريع بالمليارات تستهدف توظيف السعوديين لكن في الواقع صفر عل الشمال

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