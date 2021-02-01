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شرطة مكة تضبط عصابة سرقة المحلات التجارية وتكشف عن جنسيتهم

Time منذ 52 دقيقة
Views 1564
شرطة مكة تضبط عصابة سرقة المحلات التجارية وتكشف عن جنسيتهم

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المحال التجارية وسلب أحد المقيمين.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

Time واتساب
مكة
الشرطة

أحدث التعليقات

سلطان
خميس خايس مخيس
ابو فهد
ترك لقمت الخمسه من زمان اتوقع قبل لاتولد من النصررر 😎
ابومحمد أل صلاح
ياوزير أسواق الخضار والفاكهة احتلتها الائجانب السعودى معاد له مكان في السوق وبعض المواطنين معطينهم الأ سم ومتسترين عليهم
برق امصحا
لقمتم خمسة وأربعة...وفي بطولات رسمية معتمدة....وجاي تفاخر بثلاثة بيرين...
بوماجد
الله يخلف على المواطن السعودي نسمع كل يوم مشاريع بالمليارات تستهدف توظيف السعوديين لكن في الواقع صفر عل الشمال

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